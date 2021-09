Champions League: i convocati di Allegri per Malmo

Non arrivano buone notizie per il tecnico toscano della Juventus, specialmente per quanto concerne il recupero di Federico Chiesa.

Dopo aver saltato la gara di campionato contro il Napoli, l’esterno d’attacco dei bianconeri salterà anche la sfida contro il Malmö, esordio in Champions League per la Juventus in questa stagione. Oltre a Chiesa, salterà la sfida in terra svedese anche Federico Bernardeschi, oltre a Arthur, Kaio Jorge e Pellegrini (fuori lista). Rientrano invece i sudamericani che avevano saltato la gara di campionato.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori – De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti – Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti – Morata, Dybala, Kean.

OMNISPORT | 13-09-2021 15:29