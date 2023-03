Champions League, il Benfica schiaccia il Bruges e vola ai quarti

Dopo i due gol in Belgio, a Lisbona i padroni di casa vincono addirittura 5-1 e sono così tra le migliori otto d'Europa.

07-03-2023 22:55

Calcio spettacolo e tanti gol per un super Benfica, che è la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di questa Champions League. Al Da Luz di Lisbona il club portoghese riesce a battere con un netto 5-1 il Bruges, strapazzato tra andata e ritorno dopo il 2-0 in Belgio dei lusitani. Annullato subito al 2′ un gol a Joao Mario per fuorigioco, è poi Rafa Silva a trovare il vantaggio al 38′.

Quindi, la doppietta di Gonçalo Ramos al 47′ del primo tempo e poi al 57′, sempre al termine di grandi giocate. L’ex interista Joao Mario firma il poker al 71′ su calcio di rigore per fallo di Sylla su Gilberto. Quinto gol a opera di David Neres al 77′, ma nel finale c’è spazio anche per il gol della bandiera del Bruges con Meijer all’87’. 5-1 per il Benfica, che vola ai quarti di finale.