Champions League, il calendario della 5° giornata

22-11-2021 18:13

Domani avrà il via la quinta giornata della UEFA Champions League 2021/2022. Tanti gli scontri in programma, alcuni dei quali ormai decisivi per il passaggio alla fase successiva, ovvero gli ottavi di finale. Andiamo a scoprire date e orari di tutte le partite che si andranno a giocare:

Martedì 23 novembre

Dinamo Kiev-Bayern Monaco, ore 18.45.

Villarreal-Manchester United, ore 18.45.

Barcellona-Benfica, ore 21.00.

Young Boys-Atalanta, ore 21.00.

Siviglia-Wolfsburg, ore 21.00.

Lille-Salisburgo, ore 21.00.

Chelsea-Juventus, ore 21.00. 2

Malmo-Zenit San Pietroburgo, ore 21.00.

Mercoledì 24 novembre

Besiktas-Ajax, ore 18.45.

Inter-Shakhtar Donetsk, ore 18.45.

Manchester City-Paris Saint Germain, ore 21.00.

Brugge-Lipsia, ore 21.00.

Liverpool-Porto, ore 21.00.

Atletico Madrid-Milan, ore 21.00.

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund, ore 21.00.

Sheriff Tiraspol-Real Madrid, ore 21.00.

OMNISPORT