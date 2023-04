Champions League: il Real Madrid ancora in semifinale

I blancos battono a Stamford Bridge 0-2 il Chelsea. È la terza semifinale conclusiva

18-04-2023 23:37

Il Chelsea non è riuscito a ribaltare la partita dell’andata. A Stamford Bridge è ancora il Real Madrid di Carlo Ancellotti a primeggiare, grazie ai due gol di Rodrygo, e a conquistare ancora una volta la semifinale di Champions League. È la terza volta di fila.

La partita parte con il Chelsea all’attacco. Errore clamoroso di Kanté all’11’, che tira fuori. Poi i blancos prendono il predominio con Rodrygo, Modric e Benzema. L’azione più vicina al gol è però del Chelsea con Courtois al 1’ di recupero.

Nel secondo tempo è ancora il Chelsea a portarsi all’attacco con Kantè (52’), ma Militao non lascia passare la palla. Passano sei minuti e Rodrygo cambia le sorti della partita, con un gol su assist di Vinicius. All’80’ arriva il 2-0. L’autore è ancora Rodrygo.

Adesso ai ‘reyes de Europa’ non resta che attendere il vincitore tra il City e il Bayern per sapere chi affronterà in semifinale.