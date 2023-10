Champions League, Inzaghi: "Nel secondo tempo grande intensità, vittoria meritata"

"Su Thuram medici tranquilli, ma aspettiamo 24 ore per valutare"

04-10-2023 12:29

“Abbiamo fatto un secondo tempo di un’intensità incredibile, i ragazzi sono stati bravissimi perché abbiamo preparato questa partita molto bene in due giorni e mezzo. Il primo tempo è stato equilibrato e abbiamo avuto un paio di situazioni dove potevamo essere più lucidi e andare già in vantaggio. Poi nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità e sembrava che ad ogni azione potessimo segnare. Il Benfica si è trovato davanti un’Inter che ha strameritato la vittoria”. Così l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa a San Siro dopo la vittoria per 1-0 contro il Benfica in Champions League. “Per quanto riguarda Thuram, mi si era avvicinato cinque minuti prima dicendo di avere un polpaccio indolenzito, ora ho visto che aveva la borsa del ghiaccio. Speriamo che non sia niente. I dottori sono abbastanza tranquilli, ma in queste situazioni bisogna aspettare almeno 24 ore”, ha aggiunto.