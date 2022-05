31-05-2022 18:49

Karim Benzema è stato nominato giocatore della Champions League 2021-22 dopo aver aiutato il Real Madrid a conquistare la 14ª corona europea.

Benzema si è aggiudicato anche il premio di Gol della Stagione per il colpo di testa contro il Chelsea nei quarti di finale, mentre il compagno di squadra Vinicius Junior è stato nominato Giovane Giocatore della Stagione.

Il duo è stato determinante nella corsa del Madrid verso la finale di sabato a Parigi, dove la conclusione di Vinicius è stata sufficiente per ottenere una vittoria per 1-0 sul Liverpool.

Con 15 gol in tutta la stagione, Benzema ha raggiunto la vetta della classifica dei marcatori in Europa, e dieci di questi sono stati segnati nella fase a eliminazione diretta.

L’attaccante, grande favorito per il Pallone d’Oro di questa stagione, è stato al centro delle pazzesche vittorie in rimonta contro Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City.

Vinicius ha realizzato quattro gol e sei assist, con quest’ultimo dato superato solo da Bruno Fernandes del Manchester United.

Entrambi i madrileni sono stati nominati nella Squadra della Stagione della Champions League, insieme ai compagni di club Thibaut Courtois e Luka Modric.

Courtois ha compiuto nove parate in finale per tenere a bada il Liverpool. Ha concluso la campagna di Champions League con 72 tiri in porta e 14 gol subiti. Secondo i dati sui gol attesi, il belga ha impedito 4,7 gol.

Anche il Liverpool, sconfitto in finale, ha contribuito con quattro giocatori: Fabinho, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk e Andrew Robertson.

Kylian Mbappe, che ha segnato sei gol in otto partite di Champions League, è stato nominato insieme a Benzema e Vinicius in attacco – un trio d’attacco che avrebbe potuto essere schierato per i Blancos la prossima stagione se l’attaccante francese non avesse deciso di rimanere al PSG.

Anche De Bruyne, il playmaker del City, ha fatto parte dell’undici titolare, così come il difensore del Chelsea Antonio Rudiger, che si appresta a raggiungere Madrid in trasferimento gratuito.

Squadra della stagione 2021-22 di UEFA Champions League:

Thibaut Courtois (Real Madrid); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rudiger (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool); Kevin De Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid); Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid).