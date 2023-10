Champions League, la Lazio prepara la partita contro il Celtic di domani

I ragazzi di mister Sarri partiranno alle 15 da Fiumicino per Glasgow

03-10-2023 13:07

Archiviare subito la sconfitta di Milano per ripartire e vincere a Glasgow, questo è quanto i tifosi biancocelesti si aspettano dagli uomini del Mister Sarri. L’allenamento di oggi a Formello preparerà i giocatori in vista del match di domani contro il Celtic, valido per la seconda giornata del girone di Champions League. Il programma della società prevede che, dopo l’allenamento mattutino, la squadra partirà da Fiumicino alle 15 verso la città scozzese.