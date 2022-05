Champions League, la piccola tifosa del Liverpool portata a Parigi con l'inganno

28-05-2022 21:20

Esha è una super tifosa del Liverpool. E suo padre, Ap Singh, ha pensato di farle una sorpresa: l’ha portata – con una piccola bugia – a Parigi per assistere alla finale di Champions League contro il Real Madrid.

Per convincerla a seguirlo le aveva spiegato che avrebbe dovuto accompagnarlo a una visita medica a Manchester e poi sua madre sarebbe andata a prenderla da lì. Invece, dopo qualche ora, le ha fatto trovare i biglietti per la partita, nascosti in una rivista.

Ai microfoni di ‘Echo’, l’uomo ha raccontato che: “Siamo andati da Stafford a Manchester ed Esha pensava che dovessimo andare a fare una visita medica. Lungo la strada continuava a chiedersi perché avrebbe dovuto accompagnarlo lei”.