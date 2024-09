Champions League, le gare di oggi: dove vedere Psg-Girona e Brugge-Dortmund

La programmazione delle gare della prima giornata della League Phase: di seguito gli orari, le date e la diretta tv, in campo le 5 squadre italiane

Si prosegue con la prima giornata della Champions League con altri big match e sfide importanti in programma, a partire dalla sfida tra il Manchester City e l’Inter. Un vero e proprio esame per Inzaghi, dopo il pareggio di Monza. In campo anche il Bologna alla sua prima notte da sogno nella competizione dopo 60 anni: la squadra di Italiano se la vedrà in casa contro lo Shakhtar. Tra le partite di oggi spicca anche Psg-Girona.

Il programma completo del primo turno della League Phase

LE PARTITE DEL MERCOLEDÌ

Bologna-Shakhtar Donetsk 18 settembre ore 18.45 Sky Sparta Praga-Salisburgo 18 settembre ore 18.45 Sky PSG-Girona 18 settembre ore 21.00 Sky (e in chiaro su TV8) Club Brugge-Borussia Dortmund 18 settembre ore 21.00 Sky Celtic-Slovan Bratislava 18 settembre ore 21.00 Sky Manchester City-Inter 18 settembre ore 21.00 Amazon Prime Video

LE PARTITE DEL GIOVEDÌ

Stella Rossa-Benfica 19 settembre ore 18.45 Sky Feyenoord-Bayer Leverkusen 19 settembre ore 18.45 Sky Brest-Sturm Graz 19 settembre ore 21.00 Sky Atalanta-Arsenal 19 settembre ore 21.00 Sky Atletico Madrid-Lipsia 19 settembre ore 21.00 Sky Monaco-Barcellona 19 settembre ore 21.00 Sky

