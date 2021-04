Champions League, Liverpool-Real Madrid: la grandezza di Zidane

Il Real Madrid raggiunge la semifinale di Champions League per la nona volta nelle ultime 11 edizioni, 14esima in totale da quando ha preso il posto della romantica Coppa dei Campioni. Semifinale raggiunta grazie alla vittoria per 3-1 contro il Liverpool all’andata e allo 0-0 del ritorno di questa sera. Il Real Madrid ha pareggiato per 0-0 un match di Champions League per la prima volta da aprile 2016, anche in quel caso contro una squadra inglese (il Manchester City).

In tutto questo, grande gioia per il tecnico Blanco Zinedine ZIdane, sull’orlo del baratro ad inizio stagione e ora eccolo li, a lottare di nuovo per tutto:

“Sapevamo che avremmo dovuto soffrire e abbiamo sofferto, specialmente nei primi quindici minuti quando il Liverpool è entrato benissimo in campo. Volevamo passare il turno e ce l’abbiamo fatta alla fine, gestendo molto bene la nostra partita. Abbiamo avuto momenti difficili ma possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Siamo tutti uniti. Con tutto ciò che ci sta succedendo, con tutte le assenze, ci siamo sempre. Siamo in corsa su due fronti e la squadra vuole il massimo”.

