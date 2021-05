Champions League, Man City-Chelsea: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea, partita valida per la finale di Champions League 2020-2021. Questo è il terzo anno consecutivo in cui una squadra giocherà per la prima volta una finale di Coppa dei Campioni / Champions League (Tottenham nel 2019, PSG nel 2020 e Manchester City nel 2021). Si tratta della prima volta che succede per tre anni consecutivi dal 1986 al 1988 (Steaua Bucarest, FC Porto e PSV).

Guardiola conferma il modulo senza centravanti di ruolo. Foden a centrocampo e Sterling sulla linea degli attaccanti. Havertz vince il ballottaggio con Pulisic. Ecco le scelte di Pep Guardiola e Thomas Tuchel:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling. All. Guardiola

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount; Havertz, Werner. All. Tuchel

OMNISPORT | 29-05-2021 20:03