Champions League: Manchester City-Chelsea, probabili formazioni

Manchester City e Chelsea si contendono in serata la Champions League 2020/2021 nella finale all’Estadio do Dragao di Oporto, davanti a 16.500 spettatori. L’ultimo atto della massima competizione europea era inizialmente previsto a Istanbul, ed è poi stato spostato a causa delle difficoltà organizzative legate alla pandemia di Coronavirus.

Si tratta della terza finale tutta inglese: nelle due precedenti, il Manchester United si era imposto sul Chelsea nel 2008, e il Liverpool aveva battuto il Tottenham nel 2019.

Per Tuchel è la seconda finale di Champions consecutiva, dopo quella persa con il Psg nella scorsa stagione, mentre Guardiola ha già vinto due volte la coppa con il Barcellona, e cerca ora la terza affermazione.

Il City, favorito dai bookmakers, schiererà il tridente senza punte Mahrez-DeBruyne-Foden. Inizialmente solo panchina per Gabriel Jesus, Sterling e Aguero. Per i Blues Kanté regolarmente in campo, in attacco ci sarà Werner sostenuto da Mount e Pulisic.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

OMNISPORT | 29-05-2021 09:24