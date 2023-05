Champions League: Manzano arbitra Milan-Inter

Scelto il direttore di gara spagnolo per il derby che vale la semifinale di andata della massima competizione europea per club

08-05-2023 11:16

La Uefa ha scelto l’arbitro che dirigerà mercoledì sera a San Siro l’andata del super derby tra Milan e Inter, valido come semifinale di andata della Champions League. A fischiare sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, come comunicato dallo stesso organo calcistico europeo. La partita è naturalmente attesissima a Milano e non solo. Chi vince affronta in finale la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

Vediamo la designazione completa per la stracittadina:

Arbitro

Jesús Gil Manzano

Assistenti

Diego Barbero

Ángel Nevado

Quarto uomo

José María Sánchez

Video Assistant Referee

Juan Martínez Munuera

Assistente Video Assistant Referee

Alejandro Hernández.