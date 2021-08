Champions League, Marino: “Girone intermedio, ci proveremo”

È parso moderatamente soddisfatto il dg dell’Atalanta Umberto Marino dopo il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22.

I bergamaschi, per il terzo anno consecutivo presenti nel massimo torneo continentale, si giocheranno il passaggio del turno contro Villarreal, Manchester United e Young Boys, avversarie non semplici ma non completamente ingiocabili per gli uomini di Gasperini.

“Poteva andare meglio ma anche peggio, è un girone intermedio come valore ma ci sono squadre importanti. Il Villarreal ha vinto l’Europa League, lo United è la storia del calcio… Se vogliamo vedere l’arcobaleno dobbiamo abituarci a piogge e temporali. Old Trafford dopo le 3 vittorie in trasferta dello scorso anno? Cosa sarà mai…” ha dichiarato divertito a Sky Sport Marino.

“Sono campi difficilissimi, ma proveremo a giocarcela sempre da Atalanta, con lo spirito di Gasperini. In Champions non ci sono gironi facili, c’è sempre la sorpresa e la squadra che ha qualcosa in più. Accettiamo questo girone e proviamo a giocarlo con lo spirito giusto” ha proseguito il dg atalantino.

“In caso di passaggio l’Atalanta crescerebbe ancora anche dal punto di vista del ranking? Ripetersi non è mai semplice. È il t‭erzo anno che facciamo la Champions ed in effetti credo sia un miracolo, pensando al valore degli altri club. Questo ci riempie di orgoglio e ci stimola a dare sempre di più, a provare sempre a superarci. Non sarà semplice ma ci proveremo, sempre con la nostra filosofia di gioco” è stata la chiosa del dirigente nerazzurro.

OMNISPORT | 26-08-2021 21:05