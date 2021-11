Champions League, Messias: "Dedico il gol a chi ha creduto in me"

24-11-2021 23:26

Junior Messias sta vivendo in questi minuti una vera e propria rinascita dopo il gol vittoria contro l’Atletico Madrid. Il suo passato da semi professionista, l’esplosione di Crotone e fino all’apoteosi di questa sera al Wanda Metropolitano. Queste le sue parole:

“Sono molto contento della prestazione e della vittoria. Avevamo bisogno della vittoria per essere ancora vivi. C’è tanto da lavorare ancora. Il gol è stato d’istinto, ho seguito l’azione e ho messo dentro tranquillo e sereno, di testa: quando sei tranquillo e sereno puoi fare grandi cose. È ciò che mi è successo di più importante nella mia carriera. L’umiltà, però, è sempre importante. Non mi devo abbattere con le critiche né esaltarmi con i complimenti. Lo dedico alla mia famiglia e ai mei amici in Brasile, a chi è creduto in me”.

