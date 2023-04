Champions League, Napoli-Milan: le probabili formazioni

I padroni di casa devono rinunciare a Kim e Anguissa per squalifica, ma c'è Osimhen. Allarme rientrato per Giroud tra i rossoneri

18-04-2023 10:39

Tutto pronto per il grande derby italiano in Champions League: stasera alle 21 scendono in campo al Maradona Napoli e Milan dopo lo 0-1 dell’andata. Chi passa il turno, si trova in semifinale della competizione. Posta altissima, dunque. Luciano Spalletti deve fare a meno di Kim e Anguissa, squalificati, ma recupera Osimhen. Politano è in vantaggio su Lozano per una maglia da titolare. Rientrato l’allarme per Giroud, Pioli convocata anche Thiaw. I rossoneri dovrebbero schierarsi con l’undici dell’andata.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli.