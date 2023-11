Champions League, Pioli: "Ci servono la mentalità e la grinta di Sinner"

"Se sarà a San Siro ne saremo felici, complimenti per la Coppa Davis"

27-11-2023 18:13

“Dobbiamo avere la mentalità e la grinta di Sinner e lottare su ogni punto come lui. Domani possiamo mettere in campo tutto il nostro lavoro, quello che ci ha permesso di crescere in questi quattro anni”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa a Milanello parlando del tennista Jannik Sinner, tifoso rossonero, atteso domani a San Siro per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. “Se sarà allo stadio saremo felici”. Per la vittoria in Coppa Davis, “gli faccio tanti complimenti, a lui, all’Italia e a Volandri che ho seguito molto”, ha aggiunto.