Champions League, Pochettino prima del City: "Messi ci sarà"

Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Champions League al Parco dei Principi contro il Manchester City di Pep Guardiola. Paris Saint-Germain e Manchester City si incontreranno per la sesta volta, mentre i francesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa sfida (2N, 3P). Solo contro la Juventus (otto) il Paris Saint- Germain ha giocato più partite nelle competizioni europee senza vincere.

Queste le parole di Pochettino, che inizia confermando la presenza di Leo Messi:

“Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo. Messi sarà disponibile e si è allenato. Il dato di fatto è che siamo una squadra in costruzione; domani giocheremo contro il City, guidato dal miglior allenatore del mondo, che sogna di vincere la Champions League come noi. Questo club ha solo cinquant’anni di storia; il City è favorito ma è pur sempre una partita di calcio e tutto può succedere”.

Poi una domanda sulla presenza o meno di Gigio Donnarumma, sulla quale però Mauricio sorvola:

“Non dico chi scenderà in campo. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora. Il PSG è un club speciale, che vive in condizioni speciali”.

Infine, un chiarimento sulla vicenda che ha fatto il giro del mondo tra Mbappe e Neymar, col francese che ha accusato il brasiliano di non passargli mai la palla:

“Sono ragazzi fantastici. Nel calcio può accadere tra compagni di squadra. L’obiettivo è vincere; l’episodio ha fatto molto rumore fuori, ma internamente non è successo niente. I due si sono parlati, ho parlato anche io con loro e in allenamento ridevano”.

OMNISPORT | 27-09-2021 17:15