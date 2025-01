Champions League, le partite di oggi: spicca Benfica-Barcellona

Penultima giornata della fase campionato, partite decisive per ritagliarsi un posto nelle prime otto in classifica o entrare nei playoff: il programma

Torna la Champions League. Le cinque italiane sono pronte a tornare in campo per la settima e penultima giornata della fase campionato. Oggi, 21 gennaio, toccherà a Atalanta, Bologna e Juventus, impegnate con Sturm Graz, Borussia Dortmund e Bruges. Spicca Benfica-Barcellona. Domani, 22 gennaio sarà la volta di Milan e Inter impegnate contro Girona e Sparta Praga.

Fai qui il tuo abbonamento a Now

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Champions League, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Tutte le partite di giornata della UEFA Champions League saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e in live streaming su Sky Go e NOW. Le rispettive applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone, tablet o mediante collegamento a dispositivi quali PlayStation e XBox, ed è possibile accedervi tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta effettuato l’accesso, basterà selezionare la finestra di riferimento per vedere la partita scelta. Gli highlights delle partite saranno fruibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

L’eccezione di giornata è rappresentata da sfida Milan-Girona, in programma mercoledì 22 gennaio alle 21. L’incontro dell’Allianz Stadium sarà visibile in esclusiva su Amazon PrimeVideo, piattaforma che mette a disposizione il suo portale ufficiale e l’omonima applicazione, presente anche nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation e XBox.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

Quale partita di Champions in chiaro? In occasione della quinta giornata della fase campionato, Sky ha deciso di trasmettere Psg-Manchester City in diretta tv anche su TV8 e live in streaming gratis sul sito ufficiale TV8.it.

Le partite di oggi, martedì 21 dicembre: Atalanta in campo alle 18:45

Martedì europeo ricco di partite dal grande fascino, a partire da Benfica-Barcellona, che verrà trasmessa sul canale 255 di Sky e su NOW. Prima, però, occhi puntati sul Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Sturm Graz. Sempre alle 18:45, il calcio d’inizio di Monaco-Aston Villa.

Alle 21 tocca a Bologna e Juve

Alle 21, scenderanno in campo Bologna e Juventus. I ragazzi di Italiano vogliono regalare una gioia ai propri tifosi tentando l’impresa contro il Borussia Dortmund al Dall’Ara, la Juve deve vincere a ogni costo per alimentare le chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Le partite di domani, mercoledì 22 dicembre: in campo Milan e Inter

Alle 21, scenderanno in campo le milanesi. Debutto sulla panchina rossonera in Champions per Sergio Conceição, a San Siro contro gli spagnoli del Girona all’ultima chiamata per provare a rientrare nei giochi playoff. Tappa a Praga per l’Inter di Simone Inzaghi a caccia dell’ipoteca per un posto negli ottavi di finale. Il Psg di Kvaratskhelia ospita il Manchester City al Parco dei Principi: match di cartello del mercoledì Champions.

Atalanta-Sturm Graz Martedì 21 gennaio ore 18:45 Sky Monaco-Aston Villa Martedì 21 gennaio ore 18:45 Sky Bruges-Juventus Martedì 21 gennaio ore 21 Sky Bologna-Borussia Dortmund Martedì 21 gennaio ore 21 Sky Liverpool-Lille Martedì 21 gennaio ore 21 Sky Benfica-Barcellona Martedì 21 gennaio ore 21 Sky Atletico Madrid-Bayer Leverkusen Martedì 21 gennaio ore 21 Sky Stella Rossa-PSV Martedì 21 gennaio ore 21 Sky Slovan Bratislava-Stoccarda Martedì 21 gennaio ore 21 Sky Shakhtar-Brest Mercoledì 22 gennaio ore 18:45 Sky Lipsia-Sporting Mercoledì 22 gennaio ore 18:45 Sky Milan-Girona Mercoledì 22 gennaio ore 21 Amazon Prime Video Sparta Praga-Inter Mercoledì 22 gennaio ore 21 Sky PSG-Manchester City Mercoledì 22 gennaio ore 21 Sky e TV8 (in chiaro) Real Madrid-Salisburgo Mercoledì 22 gennaio ore 21 Sky Arsenal-Dinamo Kiev Mercoledì 22 gennaio ore 21 Sky Feyenoord-Bayern Mercoledì 22 gennaio ore 21 Sky Celtic-Young Boys Mercoledì 22 gennaio ore 21 Sky

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.