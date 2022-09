Champions League, Rangers-Napoli spostata da martedì a mercoledì

11-09-2022 17:01

Questo martedì si sarebbe dovuta giocare la partita di Champions League valida per la seconda giornata della fase a gironi tra Glasgow Rangers e Napoli, da giocarsi in Scozia.

La partita però è stata ufficialmente spostata a mercoledì 14, dato che la salma della. Regina Elisabetta II seconda dovrebbe partire proprio da Glasgow nella mattinata di martedì 13. Questo, come prevedibile, comporta che quasi tutta la polizia della città sarà impegnata nella sicurezza del feretro della sovrana, e dunque non potrebbe essere garantita la sicurezza, come numero di agenti, all’interno dello stadio.

Sarà chiuso anche il settore ospiti, con tantissimi sostenitori partenopei che avevano già acquistato il biglietto.

Ad annunciare il rinvio sono stati i Rangers sul loro sito ufficiale, e il Napoli tramite un tweet.