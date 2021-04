Champions League, Real Madrid-Chelsea: i convocati di Zidane

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha diramato l’elenco dei convocati per l’andata delle Semifinali di Champions League contro il Chelsea di Thomas Tuchel. Questo sarà il quarto incontro europeo tra Chelsea e Real Madrid: si sono affrontati in finale della Coppa delle Coppe 1971 (1-1 e 2-1 per il Chelsea nel replay) e nella finale di Supercoppa Europea 1998 (1-0 per il Chelsea).

Torna Toni Kroos, assente contro il Betis. Non fanno parte della lista gli infortunati Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy e Federico Valverde. Ecco le scelte di Zizou:

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube

DIFENSORI: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Miguel

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco

ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Rodrygo

OMNISPORT | 26-04-2021 19:41