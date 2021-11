Champions League, Sheriff T.-Inter: le probabili formazioni

03-11-2021 08:59

L’Inter di mister Simone Inzaghi, è tornata a vedere la luce anche in Champions League grazie al successo ottenuto due settimane fa sullo Sheriff Tiraspol. Quella che, almeno inizialmente, sembrava la squadra materasso del gruppo D e che invece, dopo le prime tre giornate, condivide il primo posto a braccetto con il Real Madrid.

In caso di vittoria in Moldavia, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi scavalcherebbero lo Sheriff, mettendo in discesa il discorso qualificazione agli ottavi di finale, obiettivo che ad Appiano Gentile inseguono da tre stagioni.

Il tecnico Vernydub deve fare a meno di tre pedine come Nikolov, Yansane, e Kyabou. Il suo undici iniziale somiglierà però a quello che è sceso in campo nella gara d’andata. L’Inter non può sottovalutare giocatori in grado di rendersi pericolosi come Thill, Traore e Yakhshiboev.

Dal canto suo, Inzaghi cambierà diverse pedine rispetto alla gara di domenica scorsa in campionato, con L’Udinese. In difesa tornerà De Vrij tra Skriniar e Bastoni, mentre sulla fascia destra Darmian verrà preferito a Dumfries. In attacco, infine, si ricompone il tandem Dzeko-Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1) : Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev. All. Yuri Vernydub

INTER (3-5-2) : Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez. All. Simone Inzaghi

