Champions League, sorteggio quarti: orario, info e dove vederlo in tv e in streaming

Otto candidate in cerca di coppe. Non ci saranno italiane da pescare nell'urna di Nyon che definirà il prossimo turno ed il resto del tabellone

14-03-2024 09:49

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Archiviati gli ottavi di finale, particolarmente amari per le italiane, non si perde tempo. Domani a Nyon è infatti in programma già il sorteggio per i quarti di Champions League. L’appuntamento è alle ore 12 e in questa circostanza verrà definito il tabellone con relativi possibili accoppiamenti anche per semifinali e finale. Di seguito tutte le info utili per vedere il sorteggio dei quarti di finale di Champions League in diretta tv e streaming.

Dove vedere il sorteggio dei quarti di Champions in diretta tv

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League è in programma domani venerdì 15 marzo alle ore 12 a Nyon. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport 24 (canale 200) con collegamento mezz’ora prima dell’inizio per interviste e commenti. Per chi non fosse abbonato all’emittente satellitare può seguire in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Il sorteggio dei quarti di Champions League live in streaming

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League verrà trasmesso live in streaming su Sky Go, applicazioni scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Ma non solo: seguiranno l’evento rendendolo fruibile ai propri spettatori anche Mediaset Infinity e Prime Video.

Diretta streaming gratis sul portale ufficiale e sul canale YouTube della Uefa, che fornirà agli utenti la possibilità di interagire in tempo reale nella colonna dedicata ai commenti social. Live streaming del sorteggio disponibile anche su NOW Tv, piattaforma di proprietà di Sky, a cui è necessario abbonarsi per godersi i main events del palinsesto satellitare. Per tutti l’obiettivo è arrivare alla finale di Wembley, in calendario il prossimo 1 giugno. Possibilmente alzando al cielo l’iconica coppa dalle grandi orecchie.

Sorteggio quarti Champions League: le partecipanti

Non ci sono squadre italiane tra le migliori 8 d’Europa. A contendersi il titolo saranno tre spagnole, due inglesi, due tedesche ed una francese. Sono presenti i campioni in carica del Manchester City, accompagnati da una connazionale che è l’Arsenal di Mikel Arteta. Occhio alle iberiche, con l’Atletico Madrid che si è andato ad aggiungere alle altre due big di Liga come il Real Madrid e il Barcellona. Che sia questo l’anno giusto per il Paris Saint-Germain? Proverà a dare un senso alla stagione anche il Bayern Monaco, parecchio attardato in Bundesliga (-10 dal Bayer). Il Borussia Dortmund può essere considerata l’outsider del gruppo.

Manchester City

Arsenal

Real Madrid

Barcellona

Atletico Madrid

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

Le date della Champions League

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1 giugno 2024