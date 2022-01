13-01-2022 23:06

Nessun problema per Trento nella terza partita del gruppo E di Champions League. L’Itas Diatec batte facilmente il Cannes per 3-0 coi tre parziali tutti finiti per 25-13 a favore dei ragazzi di Lorenzetti. Partita durata solamente 58 minuti, 11 i punti di Michieletto, 9 di Lavia, Podrascanin e Lisinac.

OMNISPORT