Davanti al proprio pubblico batte le favorite 3-2. Karakurt: "prossima settimana dovremmo alzare l'asticella"

06-04-2023 11:11

Igor Gorgonzola Novara è a un passo dalla finale della Champions League 2023 di volley femminile. Contro ogni pronostico, ha sconfitto in casa le favorite dell’Eczacibasi Istanbul con il risultato di 3-2 (25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14). Una vera impresa quella del team allenato da Stefano Lavarini, che le ragazze hanno costruito nei primi due set, ma soprattutto, nel tie-break quando sotto 2-6 hanno ripreso in mano le sorti della partita.

“Oggi abbiamo conquistato una vittoria importante – ha dichiarato l’opposto Ebrar Karakurt – ma la vera partita, ne siamo consapevoli, si giocherà la settimana prossima a Istanbul. Servirà alzare ulteriormente l’asticella, anche perché il clima sarà infuocato”.

La settimana prossima per accedere in finale Novara dovrà vincere oppure perdere per 3-2 e poi vincere il golden set.