Champions, parla Guardiola: “Avremmo potuto pareggiare o perdere”

Il tecnico del City commenta la vittoria ad Olé: “ In campionato vince chi è il migliore, ma in Champions League... devi avere fortuna, deve essere tutto scritto”

12-06-2023 11:58

Dopo ben 12 anni Pep Guardiola torna a vincere la Champions League. Durante il corso di un’intervista ad Olé, il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Cos’ho provato? Non lo so, niente di speciale. Ho pensato a dormire, non ho neanche bevuto molto durante i festeggiamenti, avevo intenzione di riposare. La verità è che sono felice per tante cose che mi vengono in mente. La Champions League è una competizione molto difficile da vincere, lo sappiamo tutti, ed è qualcosa che accade raramente nella vita, quindi vincerla di nuovo e in questo club che mi ha accolto così bene è qualcosa di molto bello”.

Prosegue poi il tecnico del City: “Nelle precedenti edizioni abbiamo perso contro il Chelsea e il Real Madrid, si soffre sempre. Oggi siamo molto contenti ma alla fine avremmo potuto pareggiare o perdere. E ora non saremmo tutti così felici. Alla fine, lo sport ad alto livello è così, i dettagli fanno la differenza. E il dettaglio era il desiderio di vincere che avevamo tutti. Non solo i giocatori, l’intero club e tutte le persone: è sempre stato difficile per noi realizzare questo sogno e ci siamo riusciti. Ma non ci cambierà, non mi cambierà; oggi siamo molto felici e contenti ma so che in passato avremmo potuto vincere e quest’anno avremmo potuto perdere. In campionato vince chi è il migliore, ma in Champions League… devi avere fortuna, deve essere tutto scritto. Non chiedetemi perché, ma ci sono mille dettagli in una stagione che ti portano a pensare ‘quest’anno tocca a noi’. E così è stato” riporta Tuttomercatoweb.