L’eroe del Triplete alla Gazzetta dello Sport: “Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutto il mondo Inter, ora è il momento di questi ragazzi e di mister Inzaghi”

10-06-2023 16:36

L’ex difensore argentino dell’Inter, Walter Samuel, attraverso la Gazzetta dello Sport, e come riportato da Tuttomercatoweb, ha mandato un messaggio al popolo nerazzurro in vista della finale di questa sera contro il City.

L’eroe del Triplete, attualmente componente dello staff di Mister Scaloni (commissario tecnico della Nazionale argentina, campione del mondo) ha dichiarato: “I tifosi prepareranno un’atmosfera fantastica, come fecero per noi a Madrid. Ma ora è il momento di questi ragazzi e di mister Inzaghi, se la sono guadagnata alla grade questa finale”. Conclude poi The Wall: “Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutto il mondo Inter”.