Champions, van Basten furioso per la rete annulata a Benzema

29-05-2022 19:58

Come riportato da Voetbalprimeur, l’ex Milan Marco van Basten ha contestato la rete annullata a Benzema nella finale di Champions League: “Sono nel calcio ormai da diversi anni e tutte queste decisioni, stop e tempistiche non ti rendono felice”.

Marco van Basten insiste: “Sei andato in fuorigioco con metà del dito? Sono stanco di tutto questo, di tutte queste stron****. Tutte queste conversazioni vanno avanti da diversi anni ed è tutto così incredibilmente complicato. Pensi: ‘Ecco fatto, andiamo avanti, ti credo’. Il processo di decisione è così complicato. Non capisco tutto questo e anche le persone che sono sedute a casa non lo comprendono”.