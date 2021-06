Che sfortuna per Larissa Iapichino! Per lei niente Giochi di Tokyo

Mazzata tremenda per Larissa Iapichino e per la squadra italiana di atletica per i Giochi di Tokyo. La saltatrice in lungo toscana, figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino, che compirà 19 anni il prossimo 18 luglio, cinque giorni prima dell’inizio dei Giochi, si è infortunata seriamente ai campionati italiani di Rovereto di sabato scorso, in una gara oltretutto da lei vinta.

Inizialmente l’infortunio non sembrava preoccupante, invece oggi la federatletica ha comunicato che gli esami a cui è stata sottoposta Larissa hanno evidenziato una “distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro, quello di stacco. Un incidente il cui rilievo, così come il conseguente percorso terapico, verranno valutati con attenzione nelle prossime ore, ma che purtroppo cancella già la possibilità per la giovane campionessa azzurra di partecipare alla sua prima Olimpiade”.

