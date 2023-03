Chelsea, anche il Newcastle è interessato a Mount

Gli occhi delle Magpies sul trequartista di Potrtsmouth, in scadenza coi Blues il 30 giugno 2024

08-03-2023 11:02

Anche il Newcastle United su Mason Mount. A riportare l’interesse da parte delle Magpies per il trequartista del Chelsea, già nel mirino di diversi club di Premier League, l’edizione odierna del Daily Mail. Il contratto del talento classe 1999 di Portsmouth scade il 30 giugno 2024 e il prezzo del suo cartellino potrebbe essere interessato da una forte scontistica a partire dalla prossima estate (per quanto il ricchissimo Newcastle non ne abbia effettivamente bisogno).

Mount non ha preso parte alle ultime due uscite del Chelsea. In Premier League contro Leeds era infortunato mentre nella vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund doveva scontare un turno di squalifica.