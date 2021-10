Chelsea in ansia: infortunio per Lukaku contro il Malmoe

20-10-2021 22:43

Brutte notizie per il Chelsea e per Thomas Tuchel. Nel corso della partita di Champions League che ha visto i Blues opposti al Malmoe , Romelu Lukaku ha riportato un infortunio apparentemente alla caviglia che l’ha costretto a lasciare il campo in largo anticipo.

Il tutto è accaduto prima al 18’, quando l’ex centravanti dell’Inter, in piena area di rigore è venuto a contatto con il difensore avversario Nielsen.

Lukaku si è quindi procurato un calcio di rigore poi trasformato da Jorginho ma, visibilmente dolorante alla gamba destra, non è poi riuscito a riprendere il suo posto al centro dell’attacco del Chelsea ed è stato quindi sostituito al 23’ da Havertz.

L’attaccante belga, dopo essere rimasto a terra per diversi minuti per essere sottoposto alle cure del caso, si è rialzato per lasciare il terreno di gioco zoppicando e salutato dagli applausi dei spettatori accorsi a Stamford Bridge.

Le prossime ore diranno qual è l’esatta entità dell’infortunio. Ovviamente un eventuale lungo stop rappresenterebbe un problema non da poco per la compagine campione d’Europa.

