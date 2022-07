Chelsea, Jorginho su Koulibaly: "Leader vero, felice che sia qui"

18-07-2022 17:19

Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha acclamato il nuovo acquisto Kalidou Koulibaly come un “vero leader”, esprimendo la sua gioia per il ricongiungimento con l’ex compagno di squadra del Napoli a Stamford Bridge.

Il club di Premier League ha acquistato Koulibaly dai partenopei la scorsa settimana per una somma di 33,8 milioni di sterline (40 milioni di euro), col senegalese che ha firmato un contratto di quattro anni.

Koulibaly ha collezionato 236 presenze in Serie A durante gli otto anni trascorsi con il Napoli, aiutandolo a raggiungere tre secondi posti e una vittoria in Coppa Italia.

Jorginho è stato protagonista al fianco di Koulibaly durante le prime quattro stagioni del difensore in Italia e ora i due sono pronti a tornare a giocare assieme in Inghilterra.

Il mediano azzurro ha rivelato di aver discusso più volte con Koulibaly dopo il suo trasferimento a Londra nel 2018, lodando il difensore per le sue capacità di leadership.

“Ne abbiamo parlato molto”, ha dichiarato Jorginho al sito web del club. “Anche prima che io arrivassi qui il Chelsea era interessato a lui e finalmente ora sta accadendo, quindi è davvero bello. Sono molto, molto felice che sia qui. Come giocatore è un ottimo difensore, veloce, forte e con tanta qualità sulla palla con entrambi i piedi. È anche un vero leader. Siamo rimasti in contatto da quando ho lasciato il Napoli. Parla già meglio di me l’inglese e questo gli servirà per ambientarsi. Sarà molto facile per lui, per la persona che è. Naturalmente lo aiuteremo a rendere forse un po’ più facile l’inserimento dei compagni di squadra e tutto il resto, ma anche se non ci conoscesse sarebbe facile per lui perché è un bravo ragazzo”.