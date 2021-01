Chelsea, Lampard impressionato dalle prestazioni di Loftus-Cheek

Il tecnico dei Blues Frank Lampard è rimasto impressionato dallo stato di forma di Ruben Loftus-Cheek, giocatore del Fulham ma in prestito dal Chelsea. Lampard sostiene che il giocatore classe 1996 abbia un futuro in prima squadra al Chelsea se continua con queste prestazioni, come quella del pareggio per 1-1 contro il Tottenham di Jose Mourinho.

Il giocatore sta finalmente ritrovando continuità di prestazioni dopo essere rimastoo fuori per un anno a causa di un infortunio al tendine d’Achille.

Queste le parole di Lampard:

“Ha giocato bene contro il Tottenham e sono stato molto contento di vederlo. Mi è sembrato che Ruben ci sia mancato molto l’anno scorso. Quando ha iniziato a stare meglio ero davvero felice perchè conosco il tipo di attitudine che ha e volevo questa qualità nella nostra squadra. Le conversazioni che ho avuto con lui precedentemente a questa stagione sono state a riguardo del fatto che lui non si sentiva cosi in forma o cosi bene come lui voleva dopo il terribile infortunio di cui ha sofferto”.

OMNISPORT | 16-01-2021 13:49