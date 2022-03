Chelsea, offerta ufficiale dagli Stati Uniti

16-03-2022 16:09

Prima offerta ufficiale per il Chelsea: la famiglia statunitense dei Ricketts, già proprietaria dei Chicago Cubs, si è fatta avanti per il club londinese, che sarà ceduto a breve da Roman Abramovich.

Questo il comunicato: “La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, è in grado di confermare che sarà a capo di una cordata di investimento che formulerà un’offerta ufficiale per l’acquisto del Chelsea Football Club questo venerdì. In qualità di azionisti di lungo corso all’interno di una società sportiva dal valore iconico, la famiglia Ricketts e i suoi partner comprendono l’importanza di investire per il successo sul campo, rispettando al contempo le tradizioni di un club, i tifosi e la comunità locale. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani”.

OMNISPORT