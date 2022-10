04-10-2022 16:50

Graham Potter è pronto al debutto in Champions League e il Chelsea è chiamato a risalire la china, essendo ultimo nel suo girone.

L’ex allenatore del Brighton fa il punto della situazione a 360 gradi, spaziando dalla gara contro il Milan al calciomercato, dal progetto Chelsea alle sue emozioni: “Mendy si sta allenando da giorni, sarà convocato: abbiamo bisogno di competizione in ogni ruolo, ci fidiamo di lui e di Kepa. Koulibaly risponde bene in allenamento, è un giocatore incredibile che presto sarà in campo. Kante va portato al livello migliore: non mi riguardano le questioni tra lui e la società, ma il fatto che non ha eguali nel calcio mondiale; dobbiamo stare attenti, capire come e quando giocherà, serve pazienza. Non parlo di giocatori che non sono del Chelsea, non rispondo alle domande su Nkunku e Cristiano Ronaldo. La proprietà è ambiziosa: io devo solo pensare a far crescere i miei calciatori. I miei primi giorni da allenatore del Chelsea sono stati strani, ma divertenti: bisogna giocare al massimo, perché gli avversari ti puniscono. Il Milan è una squadra fenomenale, è importante vincere in casa: spero ci sia una grande atmosfera nello stadio. Giroud è impressionante: ha forza e qualità, il Milan un’idea chiara su come attaccare e come difendere. Leao fa la differenza in ogni partita: è un top player, non so ciò che accadrà in futuro”.