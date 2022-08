Chelsea: pronti 70 milioni per Gordon

23-08-2022 10:58

Il Chelsea riformulerà a breve un’altra offerta monstre in questo mercato estivo. Stando a quanto riporta l’edizione britannica di Sky Sports, i blues offriranno circa 70 milioni di euro per la stella dell’Everton Anthony Gordon. L’emittente televisiva ha inoltre rilavato come l’esterno di attacco classe 2001 negli ulrimi giorni ha eliminato dalla propria biografia di instagram l’indicazione relativa all’appartenenza allo status di giocatore dei Toffees. Questo indizio sta ad indicare un suo avvicinamento alla squadra allenata da Thomas Tuchel.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE