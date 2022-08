Chelsea, pronti tre nuovi acquisti

11-08-2022 13:34

Il Chelsea è pronto a sorprendere tutti in questa ultima parte di calciomercato, con alcuni acquisti che stanno per essere portati a conclusione.

I Blues sono stati fortemente interessati a Wesley Fofana del Leicester City, dato che sono ancora alla ricerca dei sostituti di Antonio Rudiger e Andreas Christensen in difesa.

Il Chelsea è anche intenzionato a rafforzare le proprie opzioni in avanti, dato che Romelu Lukaku è tornato all’Inter

Al momento i Blues sembrano pronti ad acquistare i due giocatori del Barcellona Frenkie de Jong e Pierre-Emerick Aubameyang, qualora i catalani permettessero loro di lasciare il club, secondo quanto riportato da Sky Sports.

Il Manchester United è stato coinvolto in una lunga saga per De Jong in questa stagione, con l’olandese riluttante a partire, ma i Blues sono pronti a pareggiare l’offerta di 72 milioni di sterline (85 milioni di euro), oltre a offrire la Champions League.

Aubameyang si è unito al Barcellona solo a gennaio, ma ha già lavorato con Thomas Tuchel al Borussia Dortmund e sembra in uscita dal Camp Nou.

