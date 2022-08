Chelsea: rinnovo ad un passo per Mendy

09-08-2022 23:31

Edouard Mendy, portiere del Chelsea, è reduce da stagione strepitosa in Premier League ed ha conquistato tutti, anche gli addetti ai lavori più esigenti. I Blues ora vorrebbero rinnovargli il contratto. A riferirlo è l’Evening Standard: secondo il quotidiano britannico, infatti, sono partite le trattative con l’entourage del giocatore, ma per il momento si sono arenate per le richieste troppo alte del calciatore e per le politiche di spending review attuate del club della nuova proprietà statunitense.