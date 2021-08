Chelsea, Romelu Lukaku torna a parlare del suo trasferimento

È passato davvero poco tempo dal trasferimento del belga Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea, e abbiamo già avuto parecchie occasioni di ascoltare dai diretti interessati le ragioni di questo addio. All’inizio ci ha pensato Pastorello, manager di Big Rom, poi lo stesso Lukaku ci ha messo la faccia e, nonostante abbia professato ancora un grande amore per l’Inter, ha sostenuto che questa era un’occasione che non poteva essere rifiutata.

Ora, ai canali ufficiali del club, Romelu torna a parlare di questo discusso trasferimento:

“Come persona hai bisogno di sognare e anche di stabilire certi obiettivi. Questa opportunità è arrivata nel momento giusto per me, il Chelsea vuole continuare a vincere e mi ha dato una bella chance. Questa era l’occasione della vita. Adesso è il momento di mettere queste parole in pratica, dando il mio contributo sul campo. Sono tornato al Chelsea per finire il lavoro, anche se durante questo lungo viaggio ho imparato tanto”.