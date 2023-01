Chelsea scatenato, arriva anche Fernandez: quasi 400 milioni spesi

La squadra di Londra, decima al momento in Premier, è di gran lunga la regina del mercato invernale.

31-01-2023 22:19

Chelsea scatenato, la squadra di Londra è di gran lunga la regina del mercato invernale: in questo ultimo giorno infatti, dopo già diversi colpi messi a segno, i blues hanno acquistato anche Enzo Fernandez dal Benfica.

Il centrocampista argentino sta per diventare il trasferimento più caro della storia della Premier League: affare complessivo da 120 milioni di euro, superato pertanto Jack Grealish, che nel 2021 si trasferì dall’Aston Villa al Manchester City per 117,5 milioni di euro.

Dopo le visite mediche mancherà soltanto l’ufficialità. Per il Chelsea l’ennesimo colpo: Mykhaylo Mudryk (100 milioni), Benoit Badiashile (40 milioni), Andrey Santos (12.5 milioni), David Datro Fofana (12 milioni), Joao Felix (12 milioni in prestito), Noni Madueke (35 milioni di euro), Malo Gusto (35 milioni) e infine Fernandez (120 milioni). Quasi 400 milioni spesi in pochissime settimane.