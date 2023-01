Chelsea, Terry ringrazia Vialli: "Grazie per avermi lanciato, sarai sempre ricordato"

10-01-2023 18:39

L’ex capitano del Chelsea John Terry, sul proprio profilo Instagram, ha omaggiato Vialli pubblicando una foto che ritrae l’ingresso di ‘Stamford Bridge’ inondato da mazzi di fiori, sciarpe e cimeli ai piedi di una gigantografia del bomber recentemente scomparso: “Riposa in pace Luca. Sarai ricordato per sempre e io ti sarò sempre così grato per aver creduto in me e avermi fatto debuttare“.

L’ex capitano dei ‘Blues’ ha rivelato anche un aneddoto: “Nella finale di FA Cup nel 2000 hai messo Jon Harley, Jody Morris e me in panchina e ci hai detto che eravamo il futuro del Chelsea. Quando arrivai al Chelsea avevi tanto tempo per i giovani giocatori e le discussioni che facevamo prima le ricorderò per sempre e ne farò tesoro. Eri un grande uomo, pieno di vita ed energia e ci mancherai tantissimo. Ti voglio bene, JT. Leggenda”.