Chelsea-Tottenham 2-0: Conte cade dopo nove partite

23-01-2022 19:59

Nel sentitissimo derby di Londra, il Tottenham di Conte cade contro il Chelsea, perdendo per 2-0. E’ la prima sconfitta in campionato per l’allenatore leccese da quando si è seduto sulla panchina degli Spurs, dopo nove partite (6 vittorie e tre pareggi). A regolare Kane e compagni, a inizio secondo tempo, ci hanno pensato Ziyech e Thiago Silva. I Blues sono ora a un solo punto dal Liverpool, ma con due partite in più. Il Tottenham deve rinviare l’assalto ai primi quattro posti. Il Tottenham, poche settimane fa, aveva perso contro il Chelsea di Tuchel anche in Carabao Cup.

OMNISPORT