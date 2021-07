Chelsea, trattativa per Kounde: Zouma può andare al Siviglia

Il Chelsea accelera per Jules Kounde. Secondo quanto appreso da Goal, i ‘Blues’ sono in contatto con il Siviglia per arrivare al 22enne difensore francese. Nell’operazione potrebbe rientrare anche un suo connazionale, il classe 1994 Kurt Zouma.

Kounde ha già detto sì al Chelsea: ora tocca al club londinese trovare l’intesa col Siviglia. La società andalusa non ha necessità di vendere dopo lo scambio con il Tottenham con Lamela e un conguaglio economico in cambio del cartellino di Bryan Gil.

Il difensore classe 1998, che il prossimo 12 novembre compirà 23 anni, ha collezionato nella passata stagione 33 presenze in Liga con il Siviglia, guadagnandosi un posto nella rosa della Francia di Didier Deschamps a Euro 2020. L’ex Bordeaux, arrivato nel 2019 in Spagna, è stato accostato a molti club inglesi, tra cui il Manchester City.

Kounde is progressing well.

Zouma seems to be open to joining Sevilla despite PL clubs looking at hijacking the talks.

Chelsea have plenty left to do business for two more big signings if they pull it off as a swap. #CFC

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 28, 2021