Chelsea, Tuchel ha due desideri per la difesa

01-06-2022 09:50

Ora nelle mani di una nuova proprietà, il Chelsea sta per cominciare a mettersi in moto e cercare di acquisire qualche giocatore di livello per dare a Tuchel una rosa ancor più forte.

Secondo quanto riportato da SkySports, il tecnico dei Blues avrebbe due obiettivi ben chiari per quanto concerne la difesa, ovvero Koundé (classe 1998, visto con la casacca del Siviglia) e Kimpembe, quest’ultimo in forza al PSG (classe 1995). Da ricordare che il Chelsea deve anche decidere come comportarsi con Lukaku che spinge per tornare a giocare con la casacca dell’Inter.