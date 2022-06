Chi è Augustin Alvarez, il nuovo Suarez del Sassuolo

23-06-2022 13:57

Il Sassuolo sa che da qui al mese di settembre potrebbe arrivare l’offerta giusta per la cessione di Gianluca Scamacca o Giacomo Raspadori, i pezzi pregiati dell’organico di mister Dionisi.

Augustin Alvarez, a Sassuolo arriva il piccolo Suarez

Ecco perché il club neroverde s’è mosso in anticipo, andando a pescare in Uruguay il possibile rimpiazzo di entrambi. Si chiama Augustin Alvarez, ha 21 anni, viene dal Peñarol e secondo la stampa sudamericana ha buone potenzialità di raccogliere l’eredità nella Celeste di Luis Suarez.

Augustin Alvarez è infatti un attaccante dotato di buon fisico, ma soprattutto di grande tecnica e buon feeling per il gol. Molto rapido, è un talento in grado di giocare sia da prima punta che alle spalle di un altro attaccante o addirittura come attaccante esterno, per sfruttare appunto le sue doti tecniche partendo con più spazio davanti.

Da questo punto di vista somiglia davvero a Suarez, un giocatore letale in area di rigore, ma che nel corso della sua carriera ha dimostrato di poter duettare con compagni anche dalle caratteristiche anche molto diverse.

Augustin Alvarez e il legame col Peñarol

Classe 2001, Augustin Alvarez nasce a San Bautista, un piccolo comune a 60 km da Montevideo: lo chiamano El Canario, il Canarino, come molti suoi compaesani. Cresce nel vivaio del Peñarol per poi debuttare in prima squadra a 19 anni: dopo un periodo di ambientamento, esplode nel campionato di Clausura, concludendo la stagione con 10 gol in 30 partite.

Nel 2021dà il meglio di sé in Copa Sudamericana: 10 gol in 14 partite, uno score straordinario che permette al Peñarol di vincere il trofeo. A queste reti si aggiungono i 5 centri nelle 11 partite disputate in campionato che valgonoil titolo di campioni nazionali allo storico club uruguayano. Nel frattempo Augustin Alvarez arriva anche in nazionale: l’esordio avviene lo scorso 6 settembre, nelle qualificazioni mondiali contro la Bolivia. L’Uruguay vince 4-2, ad Augustin Alvarez – schierato come punta unica dal maestro Oscar Tabarez – bastano 47 minuti di gioco per segnare il suo primo gol con la Celeste.

L’investimento del Sassuolo per Augustin Alvarez

Tanti club europei si accorgono di lui, ma il Sassuolo arriva prima di tutti, anche perché dimostra davvero di credere nell’uruguaiano: il club neroverde sborsa 12 milioni di euro, una somma importante per un 21enne che arriva dal Sudamerica e che, sulla carta, ha davanti già due centravanti affermati nel campionato di serie A. Al Sassuolo sono evidentemente convinti che El Canario sarà in grado di cantare anche in Italia.