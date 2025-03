Chi è Francesca Montini, la manager incaricata di risollevare le sorti del Milan e invertire la tendenza

Dopo l'addio di Vercellone, il club rossonero ha integrato il proprio organico con una nuova figura: ecco di cosa si occuperà.

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Tassello dopo tassello, le caselle vanno a riempirsi nel quadro di un processo che ha il suo avvio dalla decisione di affidare a Francesca Montini un ruolo strategico, o almeno, rifondare questo Milan a partire dalla direzione marketing, branding, comunicazione, content & digital.

L’ufficialità della nomina è stata formalizzata attorno alle 12:30 di lunedì 17 marzo all’indomani di un risultato in campo incoraggiante che ha tenuto assieme una compagine estremamente fluida e, per ora, guidata da Sergio Conceicao, il quale ha perso quella capacità iniziale di imprimere slancio a giocatori sempre meno decifrabili.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Milan parte da Francesca Montini

Torniamo al comunicato con il quale il Milan ha reso pubblico, confermando, l’anticipazione sull’incarico affidato a Francesca Montini, che diventa nuova Chief Brand Officer del Milan.

“A diretto riporto del CEO Giorgio Furlani, sarà responsabile delle direzioni marketing, branding, comunicazione, content & digital – si legge nel comunicato – Grazie all’ampia esperienza internazionale sviluppata nel corso della sua carriera professionale, Montini contribuirà alla valorizzazione del brand a livello globale, allo sviluppo della fanbase internazionale del Milan, intercettando sempre nuove audience e rinsaldando il legame con quelle attuali, e al posizionamento del Club come protagonista nell’evoluzione dello sport-entertainment internazionale, connettendo ed emozionando milioni di rossoneri in Italia e nel mondo attraverso nuove esperienze, linguaggi e media”.

La decisione dopo l’addio a Vercellone

Dopo l’addio a Pierdonato Vercellone, ufficializzato la scorsa settimana, la nomina di Montini si inserisce in una fase di intensa riorganizzazione per il club rossonero, in evidente stato di crisi a causa dei risultati nettamente al di sotto delle aspettative e un certo disamore della tifoseria che ha palesato il proprio dissenso con una contestazione nei riguardi di Gerry Cardinale.

Chi è Francesca Montini

Tornando a Montini, approda al Milan dalla Ferrari dove, dal 17 aprile 2023, ha ricoperto l’incarico di Chief Communications Officer in Ferrari, dopo aver guidato la comunicazione Brand e Corporate della casa di Maranello a stretto contatto con il CEO Benedetto Vigna.

Già responsabile della comunicazione Brand e Corporate di Ferrari dal gennaio 2018, la manager ha sviluppato nel corso della sua carriera una forte esperienza internazionale nella comunicazione d’impresa lavorando in diversi mercati (Europa, Medio Oriente e Stati Uniti) e per diversi marchi globali, fra i quali Nokia, Nike, Ford e Jeep.

Fonte: Getty Images

Francesca Montini (seconda da sinistra)

Laureata in Comunicazione d’Impresa presso l’Università di Roma La Sapienza e conseguito il Ferrari Corporate Executive MBA presso la Bologna Business School, ha maturato quasi un decennio nella casa automobilistica prima di affrontare questo nuovo incarico.

La rifondazione

La riorganizzazione, annunciata a più riprese a seguito di alcuni rumors recenti, potrebbe partire da quest’area che la proprietà avverte quale strategica, centrale per pensare a un rilancio del brand Milan, prima ancora che della squadra in evidente stato di crisi.