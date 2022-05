Chi è Giulio Zeppieri, una nuova speranza per il tennis italiano

21-05-2022 09:00

Un successo importante, la voglia di rivincere e anche un po’ di sana sfacciataggine. Giulio Zeppieri ha deciso di farsi notare alla grande nel corso delle qualificazioni per il Roland Garros. Dei 15 italiani che hanno partecipato alle qualificazioni è stato l’unico a strappare il turno per il primo turno del tabellone principale battendo anche il francese Sean Cuenin, sostenuto dal pubblico di casa.

Zeppieri: il gesto verso il pubblico di Parigi

Zeppieri non ha fatto il suo ingrasso nel main draw del Roland Garros in silenzio. Il tennista, classe 2001, ha dovuto giocare l’ultimo match quello che gli garantiva la prima qualificazione a un torneo dello slam, contro una atleta di casa. Nel corso della gara il pubblico ha provato a sostenere Cuenin con degli atteggiamento spesso al limite dell’antisportivo che hanno fatto arrabbiare il 21enne di Latina che dopo il match Point si è portato l’indici alla bocca per zittire tutti.

Giulio Zeppieri: chi è il tennista che ha zittito Parigi

Zeppieri detto anche “Zeppo” ha cominciato a giocare da giovanissimo. A soli 5 anni ha deciso di cominciare ad allenarsi insieme al fratello Giorgio, che poi ha scelto la strada del pugilato. Nel 2010 inizia ad allenarsi con Piero Melaranci, con un rapporto che è continuato fino all’inizio di questa stagione. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili riuscendo a raggiungere l’ottavo posto negli under14 e poi il primo tra gli under 16 a livello europeo. A livello junior la sua posizione migliore è stata il 12esimo posto prima di diventare professionista nel 2019.

Ad inizio della sua carriera la sua superficie preferita era il mento ma nel corso del tempo ha cominciato a giocare sempre più partite sulla terra migliorando anche di molto le sue prestazioni. Le prime avvisaglie di una crescita importante sono arrivate proprio a Roma quando ha conquistato la prima vittoria in un Master 1000.

Zeppieri: l’infortunio e la rinascita

A rallentare la sua crescita nel corso degli ultimi anni sono arrivati anche gli infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità: “E’ stato brutto – ha confessato – perché mi sono fatto male al malleolo nel momento migliore, in cui stavo facendo buoni risultato e avevo appena vinto un Challenger. Sono dovuto stare fermo a lungo ed anche mentalmente non è stato semplice”. Ora però tutto è alle spalle e per Zeppieri c’è la voglia di mettersi sulla mappa dei migliori giovani del tennis mondiale.

SPORTEVAI