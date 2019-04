Chi è Ivana Icardi, la cognata che ha osato sfidare Wanda Nara

E’ tra le figure dello showbiz più interessanti del momento. Ivana Icardi è la protagonista di una delle querelle tra cognate più coinvolgente della storia salottiera della televisione italiana. La sorella minore del bomber argentino dell’Inter, Mauro, ha conquistato una indubbia notorietà in Italia grazie alla sua presenza pressoché fissa nei programmi di Barbara d’Urso, regina incontrastata della programmazione di Canale 5. La Icardi ha denunciato l’allontanamento di Mauro da lei e dal resto della famiglia: nonostante i suoi tentativi, anche pubblici, i rapporti tra loro sono tesi e quasi nulli. Da alcuni anni, Ivana vive in Italia per seguire il compagno (anch’egli calciatore) e svolge attività di modella e testimonial.

GUERRA TRA COGNATE

A Barbarella si è rivolta perché non riesce più ad avere una relazione con suo fratello Mauro. Questa accusa avanzata da Ivana è stata condivisa dal fratello Guido, che l’ha accompagnata negli studi televisivi per partecipare a Domenica Live e Pomeriggio 5. Durante queste dirette entrambi hanno mosso delle accuse esplicite a Wanda Nara, moglie-agente di Mauro.

“MIA MADRE LAVORA IN LAVANDERIA”

Proprio durante la seconda puntata del Grande Fratello, Ivana ha svelato come sua madre sia costretta a lavorare in una lavanderia. Alla domanda diretta, avanzata da Cristiano Malgioglio, la Icardi ha risposto: “No, non la aiuta”. Lo studio e gli opinionisti sono insorti contro Mauro Icardi, reo di non sostenere economicamente i propri genitori, nonostante l’ingaggio milionario e i contratti commerciali.

La sorella di Mauro ha deciso di sfidare a colpi di dichiarazioni forti Wanda Nara, showgirl argentina che ha conquistato popolarità in Italia grazie prima a Maxi Lopez e poi all’attuale marito Mautro Icardi. Il gesto è costato alla Icardi una querela, resa pubblica attraverso un comunicato pubblicato dalla cognata su Instagram.

IL GF ARGENTINO

La notorietà di Ivana si deve in primis alla partecipazione all’edizione argentina del Grande Fratello, a cui ha preso parte sfiorando la vittoria finale.

L’AMORE PER GALESIO

Il cuore di Ivana Icardi, come testimoniato dai tantissimi scatti di coppia su Instagram, appartiene a Luis Fabian Galesio, anch’egli calciatore. Lo chiama ‘Luifa’ e si è sempre detta innamoratissima. Da aprile, la sorella minore di Mauro Icardi, è all’interno della Casa del Grande Fratello.

VIRGILIO SPORT | 19-04-2019 14:45