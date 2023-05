Chi è Kamada, il jolly di centrocampo che fa litigare Milan e Napoli

Il club di De Laurentiis il primo a interessarsi al giapponese in uscita a parametro zero dell’Eintracht, ma ora i rossoneri sembrano in vantaggio: ecco perché piace a tutti

16-05-2023 13:30

Milan e Napoli hanno duellato per lo scudetto (anche se per poco), poi per l’accesso alla semifinale di Champions League e ora si stanno sfidando sul mercato: Daichi Kamada, centrocampista in uscita a parametro zero dall’Eintracht, è ritenuto il rinforzo ideale per entrambi i club. De Laurentiis si è fiondato sul giapponese per primo, ma ora in vantaggio ci sarebbero i rossoneri. Ma chi è Kamada?

Chi è Kamada, obiettivo di Milan e Napoli

Daichi Kamada, 27 anni da compiere ad agosto, è un centrocampista giapponese capace di abbinare tecnica e prestanza fisica. Il suo talento emerge nella scuola del liceo di Higashiyama e poi esplode nel Sagan Tosu, società che lo fa crescere nel proprio settore giovanile per poi farlo esordire in J-League nel 2015, all’età di 19 anni. Dopo un paio di stagioni nel massimo campionato nipponico, Kamada viene notato dall’Eintracht, che nell’estate del 2017 lo acquista per poco più di 1,5 milioni di euro. In Bundesliga trova poco spazio (solo 3 presenze nella stagione 2017/18) e così dopo un anno viene spedito a farsi le ossa in Belgio, nel Sint-Truiden: Kamada si afferma così come uno dei centrocampisti più prolifici del campionato belga, segnando 15 reti e servendo 7 assist tra regular season e playoff.

A fine stagione, nell’estate 2019, rientra all’Eintracht, nel quale conquista un posto da titolare: ad oggi Kamada vanta complessivamente 176 presenze con il team di Francoforte, condite da 39 reti e 32 assist. Brillante, in particolare, il rendimento nelle coppe europee: Kamada ha firmato ben 14 reti in 37 presenze tra Champions ed Europa League, trofeo vinto nella scorsa stagione dall’Eintracht. Numeri che gli spalancano le porte della nazionale: 28 presenze e 6 reti col Giappone per lui, titolare fisso anche ai Mondiali in Qatar.

Kamada, un jolly che piace a Milan e Napoli

Ma perché Kamada piace tanto a Milan e Napoli? Il giapponese è un centrocampista completo: nato come trequartista centrale, negli anni è stato utilizzato anche da esterno, ma l’evoluzione più interessante è quella avvenuta arretrando il suo baricentro. Negli anni Kamada è migliorato anche dal punto di vista muscolare – l’altezza, 184 cm, non gli è mai mancata – e oggi si può ritenere un vero jolly del centrocampo: ha buona tecnica, visione di gioco e soprattutto grande abilità negli inserimenti in area, ma negli ultimi anni ha migliorato le sue doti nel recupero palla, esaltate dal gioco di contro-pressing dell’Eintracht. Oltre che da trequartista, Kamada può dunque giocare da interno in un centrocampo a tre o come mediano in un 4-2-3-1. Inoltre è un ottimo rigorista. Potrebbe facilmente trovare spazio nel Milan o nelle rotazioni del Napoli di Spalletti.

Kamada, Milan in vantaggio sul Napoli

Il contratto di Kamada con l’Eintracht scadrà a fine stagione, il che vuol dire che il centrocampista potrà trasferirsi a parametro zero in un nuovo club. Il Napoli s’è interessato per primo a lui, ma il tetto agli ingaggi fissati da De Laurentiis e le richieste piuttosto alte da parte dell’entourage del giocatore (stipendio tra i 4 e i 5 milioni di euro annui) hanno permesso al Milan di portarsi in pole position per il jolly giapponese.