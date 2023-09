Chi è Paloschi, l’ex baby-fenomeno del Milan che riparte dalla D col Desenzano

Da giovanissimo lo paragonavano a Balotelli, fece anche stage in Nazionale con Prandelli e Conte: ora l'ex bpmber rossonero ricomincia da zero

24-09-2023 11:15

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

La risposta milanista a Balotelli. Questo si diceva di Alberto Paloschi quando iniziò la sua carriera giovanissimo in rossonero mentre Mario sembrava un fenomeno in nerazzurro. Di strada ne ha fatta più Balotelli, sicuramente, ma la storia di Paloschi è tutta da raccontare visto che a 33 anni ha deciso di ricominciare dalla serie D, dopo aver firmato col Desenzano.

Paloschi, primo gol in A con il Milan dopo 18 secondi dall’esordio

Tutto nacque il 10 febbraio 2008. Paloschi, bomberino della Primavera, aveva già giocato e segnato (2 gol) in coppa Italia. Cosa successe lo ricordò lui in un’intervista: “durante il Torneo di Viareggio sono in stanza con Davide Ancelotti, figlio del mister. Stiamo guardando Fiorentina-Milan e Gilardino, diffidato, viene ammonito, mentre Pato segna ma poi si fa male. Davide mi dice: “Vedrai che papà ti chiama”…

“Infatti la domenica dopo, con il Siena, vado in panchina. Entro al 18’ del secondo tempo e segno dopo 18 secondi. Se non è destino questo…”. Gol al primo pallone toccato e fioccano i titoloni sui giornali. Ma la storia non ha un happy end.

Con il Milan rimarranno 9 le presenze totali nella stagione 2007/2008, tra campionato e Coppa Italia, con 4 reti complessive. Sembrava essere un predestinato a 18 anni e invece, forse anche a causa di qualche problema fisico, così non è stato. Colpa anche della crescita improvvisa (5 cm all’anno) che lo espone a infortuni frequenti.

Paloschi in prestito in tanti club fino al fallimento Siena in Serie C

I rossoneri lo mandarono in comproprietà al Parma, poi se lo ripresero per darlo, di nuovo in comproprietà, al Genoa, poi lo ripresero ancora per cederlo in prestito al Chievo. Il suo cartellino, dopo un via-vai tra Milan e Chievo, passò allo Swansea, poi all’Atalanta, squadra per la quale aveva tentato dei provini da bambino. Dopo prestiti e riscatti tra Atalanta, Spal e Cagliari, ecco il Siena in serie C ma il club toscano fallisce.

Ora la nuova avventura in Serie D. Aspettava il Padova ma quando si è fatto avanti il club bresciano non ha avuto esitazioni. Firma sul contratto e via, sognando nuovi gol.

La nuova vita di Paloschi: dalla Serie A al Desenzano in Serie D

“Sono veramente contento di essere qua – ha detto il giocatore al Giornale di Brescia – Ho constatato in questi giorni quanto la società sia ben organizzata e con un gruppo di lavoro composto da giocatori bravi che si mettono a disposizione dell’allenatore”. Paloschi in carriera ha segnato 60 gol in serie A, e in generale ha messo a segno ben 116 le reti collezionate tra i professionisti in 438 presenze. Ora il suo cammino riparte dalla Serie D all’età di 33 anni.